За годы войны Порошенко по уровню недоверия догнал Бойко и Арестовича: эксперт назвал причины

Топ персонажей, к которым хуже всего относятся или вообще ненавидят украинцы, возглавляют Порошенко, Арестович, Тимошенко и Бойко.

Свежее исследование КМИС о доверии и недоверии к государственным деятелям показывает, что Петр Порошенко оказался среди политиков с самым высоким уровнем общественной неприязни – рядом с лидером бывшей ОПЗЖ Юрием Бойко и пророссийским пропагандистом Алексеем Арестовичем. Об этом написал политический эксперт Петр Олещук, комментируя данные социологии.

"Если в этом рейтинге наибольшее доверие к президенту и военным объясняется логично – они фундамент украинского сопротивления агрессору, то недоверие к политикам носит разный характер. Антирейтинг традиционно возглавляют коррупционеры, предатели и откровенные коллаборационисты. ТОП персонажей, к которым хуже всего относятся или вообще ненавидят украинцы, это – Порошенко, Арестович, Тимошенко и Бойко", – пишет Петр Олещук.

Эксперт отмечает, что недоверие украинцев к Порошенко на уровне 77% носит системный характер и только растет в течение войны.

Видео дня

"Порошенко считают предателем. Война началась в далеком 2014 году. Уже тогда тысячи украинцев гибли от войск путина. А Порошенко, будучи президентом, одной рукой обнимал диктатора, другой – награждал героев посмертно, а потом снова торговал с россией. Его обвиняют в содействии размещению Черноморского флота рф в Крыму, махинациях со Свинарчуками и Медведчуком, торговле углем с ОРДЛО и связями с УПЦ МП", – пишет Петр Олещук.

Отдельно Олещук акцентирует внимание на информации о рекордном обогащении Порошенко во время войны и использовании им Украины как сырьевого придатка, что также влияет на отношение общества.

"Он использует наше государство как сырьевой придаток, настоящая родина его семьи – Великобритания. Там его дети, внуки. Там его род. В достатке и защите. Со светом и теплом. Также Порошенко, по данным СМИ, прокручивал донаты украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях. Сейчас этот олигарх – самый богатый политик Украины. Петр – богаче всех 720 депутатов Европарламента. Его фракция в Верховной Раде воюющей страны – самая богатая фракция во всей Европе. Каждый день войны приносит дополнительный миллион в карман Порошенко", – пишет Олещук.

Кроме того, по словам эксперта, сильное недоверие украинцев к этому политику объясняется и его пиаром на войне.

"Военные будут ждать дроны, на которые пожертвовали украинцы, до тех пор, пока Порошенко не вернется из отпуска из-за границы и не запишет пафосное видео. Это известно широкой публике", – отмечает эксперт.

Как известно, Петр Порошенко является обвиняемым в государственной измене за торговлю углем с террористами ОРДЛО. По данным обвинения, политик вместе с партнером Медведчуком сорвали поставки угля из ЮАР, чтобы вместо этого в Украину поставлялся уголь, добываемый на оккупированной части Донбасса. В результате государству был нанесен ущерб в размере 1,5 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: