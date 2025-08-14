Накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в информационном пространстве начали звучать разговоры о де-факто признании оккупации россиянами украинских территорий. В частности, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что хотят полностью забрать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Но здесь стоит помнить, какие бы желания в Кремле не озвучивали, во-первых, этому не надо удивляться, ведь это их известная политика. Во-вторых, это фактор давления в информационной войне: россияне пытаются подготовить общественное мнение и в Украине, и, возможно, где-то на международной арене...

Вместе с тем, пока ситуация выглядит таким образом, что какой-то четкой, однозначной информации, которая бы свидетельствовала о достигнутом консенсусе между Соединенными Штатами и агрессором - Россией (не говоря уже о каких-то принятых решениях), нет. То есть не надо падать раньше выстрела и распространять панические настроения. И рано говорить, что на Аляске может состояться какой-то заговор или "зрада". Ведь из последних сообщений из-за океана можно сделать вывод, что Трамп хочет лично услышать позицию хозяина Кремля относительно всего этого.

Конечно, мы должны рассматривать различные варианты. Но не думаю, что Соединенные Штаты без Украины согласятся на какие-то территориальные претензии, которые нам выдвигает Москва.

В общем, корни этих "претензий" надо искать еще в 2014 году. Мы тогда подписали Минские договоренности, оккупированным Россией территориям предоставлялся какой-то отдельный статус... То есть, фактически, это можно было считать де-факто признанием оккупации. По крайней мере, так оно выглядит, потому что Украина еще тогда не сделала соответствующих шагов в рамках, в том числе, ООН... И все, что происходит сегодня, оно не происходит, как говорится, с чистой страницы. Это имеет далекие корни.

Много лет назад, когда наши соседи и страны Балтии четко говорили: "Мы вступаем в НАТО" (и они это сделали), мы играли в пресловутую политику многовекторности. Это, конечно, имело последствия.

И сейчас должны помнить (и наш опыт тридцати-, двадцати-, десятилетней давности к этому побуждает), что у нас, к сожалению, нет союзников в международно-правовом смысле этого слова. Партнеры - есть, но союзников нет. И, соответственно, у нас нет надежных, однозначно прописанных гарантий безопасности. Поэтому ситуация сейчас очень не простая. И, несмотря на то, что она все же сейчас больше в нашу пользу, но есть моменты уязвимости. Они существуют не первый год и не первое десятилетие.

Но главное - ситуация решается не на Аляске. То есть, после встречи Трампа с Путиным кардинальным образом для нас мало, что меняется. Ведь ситуация сегодня решается на фронте. И здесь я присоединяюсь к тем, кто пишет и говорит, что в феврале 2022 года у нас была критическая ситуация, и мы выстояли. Поэтому, думаю, что выстоим и сейчас.

Олег Белоколос, директор Центра исследований национальной устойчивости, дипломат, политолог