Андрей Билецкий заявил, что большинство воинских частей были готовы в первые дни аннексии выполнять приказ и оборонять Крым.

Украина в 2014 году сдала России полуостров Крым, имея возможности для сопротивления. Такое мнение в интервью телеведущей 1+1 Наталье Мосейчук высказал командир Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Андрей Билецкий.

"Я считаю, что и Крым… не было столь однозначной истории. Мы его просто, в прямом смысле, сдали. Сотни и сотни тысяч человек были за Украину. Десятки тысяч выходили на митинги. Готовы были организовывать "дружины". Были разные части (воинские - УНИАН). Но большинство частей было готово в первые дни выполнить приказ и оборонять Крымский полуостров", - отметил он.

При этом комбриг добавил, что теперь все знают, какая команда была у россиян:

Видео дня

"При сопротивлении возвращаться и лететь на "голубом вертолете" обратно на Кубань. Но этого не вышло. Потому так и сдали".

Оккупированный Крым сегодня - актуальное

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Украина наносит эффективные удары по оккупированному Крыму, уничтожая как вражескую инфраструктуру, так и дорогостоящие системы ПВО. Вместе с тем, как он акцентировал, на полуострове еще остается очень много военных ресурсов России. По его словам, по Крыму за последний год можно отметить два больших достижения. Прежде всего - это уничтожение дронами крупнейшей нефтебазы в Симферополе.

По мнению эксперта Павла Лакийчука, сегодня украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы и ослабить врага на южном направлении, и начать освобождение Крыма:

"Из-за огневого воздействия, которое осуществляют ВСУ по Крыму, он стал для врага "чемоданом без ручки".

Вас также могут заинтересовать новости: