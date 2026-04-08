Кремль планирует возобновить переговоры с Украиной на фоне прекращения огня в Иране, – СМИ

В частности, рассматривается возможность проведения встречи в трехстороннем формате.

В России заявили, что надеются на возобновление мирных переговоров по завершению войны в Украине на фоне перемирия в Иране.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Надеемся, что уже в ближайшее время у них (США, – ред. УНИАН) будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате (переговоров по Украине, – ред. УНИАН)", – заявил Песков.

Ранее издание Foreign Affairs отмечало, что мирные переговоры зашли в тупик не из-за войны США на Ближнем Востоке. По мнению иностранного СМИ, проблема не в графике дипломатов, а в самой стратегии, которую продвигает часть американских политических элит.

Журналисты и аналитики издания считают такой подход США к мирному процессу поверхностным. Основная обсуждаемая идея – обмен оккупированных территорий (в частности, Донецкой и Луганской областей) на формальные гарантии безопасности для остальной Украины – не учитывает реальных мотивов сторон.

Президент Владимир Зеленский, комментируя тему переговоров с РФ, отметил, что проблемой Москвы является ее неготовность идти на уступки, хотя она любит о них активно говорить. Также президент Украины заявил, что убежден – целью России является полная оккупация Украины.

