Рада продлила военное положение и мобилизацию до августа

Действие военного положения в Украине продлено на 90 дней до 2 августа 2026 года.

Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект, которым продлен срок действия военного положения в Украине до 2 августа 2026 года.

Как сообщает корреспондент УНИАН, принятие этого решения поддержали 315 народных депутатов Украины.

Им продлен срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 4 мая 2026 года на 90 суток, то есть до 2 августа.

Такое голосование, где меняются только даты, уже происходит в 19-й раз.

Кроме того, парламент проголосовал за президентский проект закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 15198).

Кнопку "за" нажали 304 народных депутата Украины. Им продлен срок действия всеобщей мобилизации в Украине также с 4 мая 2026 года на 90 суток, то есть до 2 августа.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 14 января 2026 года Верховная Рада проголосовала за два закона, которыми был продлен срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине с 05 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток, то есть до 4 мая 2026 года. Тогда это было 18-е голосование по этим вопросам.

