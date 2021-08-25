Министерство иностранных дел Украины заявляет, что на территории Афганистана, где власть перешла под контроль радикального движения "Талибан", остаются около 90 украинцев.
Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.
"На территории Афганистана продолжают оставаться около 90 граждан Украины", - сказал спикер и напомнил, что 23 августа Украина третьим рейсом эвакуировали из Афганистана 98 человек: 41 украинца и 57 афганцев.
По его словам, МИД и украинское посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации украинских граждан из Афганистана, в том числе с привлечением логистических возможностей западных партнеров.
Читайте также"Ад на земле": в ООН предрекли Афганистану кризис и голод"Приоритет - эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасных условиях, но не исключаем и эвакуацию иностранцев из гуманитарных соображений, если для этого будут возможности", - отметил Николенко.
Захват власти в Афганистане талибами и эвакуация из страны
В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" очень быстро начало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.
Украина сначала эвакуировала 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Впоследствии из Афганистана вылетел второй украинский самолет.
После третьего эвакуационного рейса, по словам представителя МИД, в Афганистане оставалось около 50 украинцев.
Сообщалось, что движение"Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась до 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.