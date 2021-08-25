Дипломаты прорабатывают дальнейшие варианты эвакуации граждан.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что на территории Афганистана, где власть перешла под контроль радикального движения "Талибан", остаются около 90 украинцев.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

"На территории Афганистана продолжают оставаться около 90 граждан Украины", - сказал спикер и напомнил, что 23 августа Украина третьим рейсом эвакуировали из Афганистана 98 человек: 41 украинца и 57 афганцев.

По его словам, МИД и украинское посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации украинских граждан из Афганистана, в том числе с привлечением логистических возможностей западных партнеров.

Читайте также"Ад на земле": в ООН предрекли Афганистану кризис и голод"Приоритет - эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасных условиях, но не исключаем и эвакуацию иностранцев из гуманитарных соображений, если для этого будут возможности", - отметил Николенко.

Захват власти в Афганистане талибами и эвакуация из страны

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" очень быстро начало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Украина сначала эвакуировала 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Впоследствии из Афганистана вылетел второй украинский самолет.

После третьего эвакуационного рейса, по словам представителя МИД, в Афганистане оставалось около 50 украинцев.

Сообщалось, что движение"Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась до 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

Автор: Виталий Саенко