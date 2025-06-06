Причем количество самих конфликтов значительно возрастет.

Изменение климата быстро прогрессирует, и его последствия "вчетверо" увеличат вероятность военных конфликтов из-за ограниченных природных ресурсов. Об этом в разговоре с Financial Times заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра.

"Изменение климата и его последствия имеют кристально четкое прямое и косвенное влияние на геополитику, на безопасность и защиту", - сказал Хукстра.

Он отметил, что борьба за ограниченные ресурсы всегда лежала в основе военных конфликтов. Но теперь, учитывая драматические последствия изменения климата, этот эффект будет умножен в "четыре раза", сказал еврокомиссар.

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Хукстра акцентировал, что глобальное потепление уже увеличило нагрузку на военных, которых все чаще приходится привлекать для борьбы со стихийными бедствиями.

В то же время, вооруженные силы сталкиваются с новыми вызовами в обеспечении технической исправности своего оборудования и инфраструктуры во все более экстремальных климатических условиях. И дальше будет хуже. Пентагон уже подсчитал, что крупнейшей в США и в мире военно-морской базе Норфолк (штат Вирджиния) грозит затопление в середине этого века.

В 2023 году в НАТО жаловались, что экстремальная жара в Ираке влияла на способность выполнять военные миссии: раскаленный воздух становится слишком разреженным, чтобы в нем нем могли нормально летать вертолеты.

Проблема изменения климата

Как писал УНИАН, климатологи предупреждают, что уже в ближайшие пять лет средняя температура на планете может на 1,5 градуса превысить среднюю температуру доиндустриальной эпохи. Хотя обывателю это может казаться незначительным потеплением, для климата планеты это радикальное изменение, которое влечет за собой очень ощутимые последствия.

В этой связи Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС уже сейчас начать внедрять программы экономии воды, пока на континенте еще есть вода, которую можно экономить.

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