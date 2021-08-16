Украина готова кроме своих граждан эвакуировать дополнительно иностранцев. Однако пока у самолета нет возможности покинуть Афганистан.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам в понедельник, 16 августа.

"Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Второе, мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в частности, граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время этого ночного рейса", - заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что сейчас самая большая проблема заключается в том, что в Кабуле уже есть украинский самолет, но он не может вылететь.

"У нас есть борт, который там находится, который не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда прибыть новый украинский самолет, это пока вопрос без ответа и ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - подчеркнул Кулеба.

Министр сказал, что украинцы, желающие покинуть Афганистан, еще не находятся на борту этого самолета.

"В целом по состоянию на сейчас у нас где - то 50 человек заявили о своем желании быть эвакуированными", - сказал Кулеба.

Он назвал абсолютной манипуляцией сообщения некоторых медиа, что МИД якобы не предлагает эвакуацию.

Читайте такжеВ США объявили о временной остановке эвакуации людей из Афганистана: названа причина"Мы с самого начала, еще на прошлой неделе, публично по всем каналам прокоммуницировали. Мы не знаем, где находятся конкретно граждане в Афганистане, потому что они конкретно о себе не заявляли. Заявите о себе, обратитесь в посольство Украины в Таджикистане, в посольство Украины в Пакистане, заявите, где вы, и мы будем знать о вас и будем заниматься вашей эвакуацией", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что нет такого случая, чтобы Украина отказалась от эвакуации.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая.

"Пока самолет вылететь не может", - сказал Кулеба.

Захват власти в Афганистане талибами

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана и начали наступление на Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран: Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Министерство иностранных дел Украины заявляло, что в Афганистане остаются еще до 50 украинцев. Впоследствии замглавы МИД сообщил о 74 гражданах Украины и членах их семей, нуждающихся в эвакуации.

Автор: Виталий Саенко