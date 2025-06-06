"Укрзализныця" предупредила украинцев об опоздании ряда поездов. Его спровоцировал ночной удар оккупантов.
"Обстрелом повреждены колеи в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов", - детализировали в "Укрзализныце" и добавили, что соответственно поезда проследуют без остановки по станции Выдубичи.
На Киев:
- 785/791 Кременчуг, Кропивницкий – Киев;
- 79 Днепр – Львов;
- 119 Днепр – Хелм;
- 37 Запорожье – Киев.
Из Киева:
- 732 Киев – Запорожье;
- 44 Ивано-Франковск – Черкассы.
На предприятии предупредили, что в результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут.
Ночной удар по Украине
Ночью оккупанты ударили по ряду областей дронами и ракетами. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. В нескольких регионах работали средства противовоздушной обороны.
На утро стало известно, что прилеты зафиксированы в Киеве, Луцке, Тернополе.
В столице повреждения получили колеи метрополитена между станциями Дарница и Левобережная.