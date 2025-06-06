Поезда проследуют без остановки по станции Выдубичи.

"Укрзализныця" предупредила украинцев об опоздании ряда поездов. Его спровоцировал ночной удар оккупантов.

"Обстрелом повреждены колеи в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов", - детализировали в "Укрзализныце" и добавили, что соответственно поезда проследуют без остановки по станции Выдубичи.

На Киев:

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785/791 Кременчуг, Кропивницкий – Киев;

79 Днепр – Львов;

119 Днепр – Хелм;

37 Запорожье – Киев.

Из Киева:

732 Киев – Запорожье;

44 Ивано-Франковск – Черкассы.

На предприятии предупредили, что в результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут.

Ночной удар по Украине

Ночью оккупанты ударили по ряду областей дронами и ракетами. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. В нескольких регионах работали средства противовоздушной обороны.

На утро стало известно, что прилеты зафиксированы в Киеве, Луцке, Тернополе.

В столице повреждения получили колеи метрополитена между станциями Дарница и Левобережная.

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