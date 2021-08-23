На его борту находится более 100 человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что еще один украинский самолет с эвакуированными гражданами вылетел из Кабула.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время саммита "Крымской платформы" в Киеве.

"Еще один украинский самолет вылетел из Кабула с более 100 гражданами на борту", - отметил он.

Читайте такжеЖенщина родила на борту военного самолета во время эвакуации из АфганистанаКак сообщал УНИАН, после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

Украина ранее эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран: Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

22 августа военно-транспортным самолетом Ил-76МД были эвакуированы еще 83 человека, в том числе 31 украинец

Автор: Антонина Доломанжи