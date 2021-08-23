На территории Афганистана, где власть перешла под контроль радикального движения "Талибан", еще остается около 50 украинских граждан.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в социальной сети Facebook.
"Мы знаем об еще около 50 гражданах Украины в Афганистане и прорабатываем дальнейшие этапы возвращения", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом входит в шесть топ-приоритетов Стратегии внешней политики. "Украина своих не бросает, и эвакуация из Афганистана доказывает этот принцип конкретными действиями", - заявил Кулеба.
Кроме этого министр добавил, что третий украинский самолет с более чем сотней эвакуированных пассажиров успел вылететь сегодня перед прекращением осуществления всех рейсов из аэропорта афганской столицы - Кабула.
Министр отметил, что весь день вчера, 22 августа, последнюю ночь и сегодняшнее утро команда МИД работала над третьим эвакуационным рейсом из Кабула.
"На каждые десять проблем, которые мы решали, ставало еще больше новых проблем. Хочу поблагодарить США - после разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в субботу дела в Кабуле пошли намного лучше", - написал Кулеба.
"Несмотря на все трудности, нам все удалось. Самолет в безопасности, возвращает домой граждан Украины и членов их семей", - рассказал глава МИД.
"Если бы не вывезли сейчас, неизвестно сколько бы пришлось еще ждать. Нас официально предупредили, что если вылет не состоится в течение часа, то придется ждать неизвестно сколько дней. И действительно, буквально через час после вылета нашего самолета с украинцами на борту аэропорт Кабула сегодня прекратил все рейсы. Наш самолет стал последним гражданским бортом, который вылетел из аэропорта Хамид Карзай до прекращения полетов", - подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что есть все основания, чтобы поблагодарить каждому украинскому дипломату, которые занимались организацией этой операции - особенно его заместителю Евгению Енину, директору консульского департамента Романа Горяйнову и послу Украины в Таджикистане Василию Серватюку.
Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина раньше эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. 22 августа военно-транспортным самолетом Ил-76МД были эвакуированы еще 83 человека, в том числе 31 украинец.