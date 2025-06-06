6 июня - интересная дата со многими украинскими обычаями.

6 июня в народе считается удачным для творческих людей. Праздник сегодня в Украине связан с одной очень важной профессией, а в мире - с медициной. По верованиям наших предков в эту дату стоит работать на огороде.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы могут отдать дань уважения соотечественникам, чьей датой рождения является 6 июня: историк Александр Барвинский, авиаконструктор Игорь Сикорский, поэт Петр Перебыйнис, онколог Юрий Спиженко, хоккеист Юрий Шундров, экономист Богдан Данилишин.

О том, какой сегодня праздник, осведомлены работники медиа, ведь они получают поздравления на День журналиста. В условиях полномасштабной войны их работа особенно важна. Работники СМИ доносят правду о происходящем всему миру, нередко при этом рискуя жизнью.

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Какой сегодня праздник в мире

6 июня считается датой изобретения двух всемирно известных игрушек, в честь которых наступают День йо-йо и День тетриса.

Для медицинской сферы тоже важна дата 6 июня - праздник Международный день трансплантологии. Пересадка органов - одно из величайших изобретений в истории медицины, спасшее сотни тысяч жизней.

Как и Украины, многие другие страны посвятили праздники сегодня различным профессиям:

в Европе - День зубных техников;

в Боливии - День учителя;

в Тайвани и Аргентине - День день инженера;

в Южной Корее - День памяти ветеранов Корейской войны.

Среди прославленных именинников даты - математик и астроном Региомонтан, поэт Ян Кохановский, художник Диего Веласкес, драматург Пьер Корнель, физик Карл Фердинанд Браун, исследователь Антарктиды Роберт Скотт, писатель Томас Манн, астронавт Дэвид Скотт.

Какой сегодня праздник церковный

В новом стиле этот день посвящен чествованию преподобного Илариона Нового и аскета Виссариона Египетского. Второму могут молиться об успехе в делах творческие люди.

По староцерковному календарю сегодня праздник святого Симеона Столпника.

Что за праздник сегодня в народе

В далекие времена 6 июня называли Иларион Пропольник. Крестьяне верили, что если прополоть сорняки, то они не вырастут заново. Удачным праздник сегодня считается для полива растений, а девушкам для красивой кожи стоит умыться водой из ручья.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы предсказать, какой будет погода в июне, стоит обратиться к приметам этой даты:

пчелы летают большим роем - к жаре;

если самые поздние яблони зацвели, то больше морозов не будет;

гремит гром - к пасмурному небу;

если дует восточный ветер, то месяц будет дождливым.

Зная, какой сегодня церковный праздник, не стоит нарушать его запреты. Верующим запрещено ругаться, сплетничать, желать зла и в целом говорить злые слова. Также не стоит жаловаться на свои проблемы, иначе они приумножатся.

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