В группировке также пригрозили Западу последствиями в случае нарушения сроков.

"Талибан" требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась к 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

Об этом заявил пресс-секретарь группировки Сухаил Шахин, сообщает BBC.

Таким образом в "Талибане" отреагировали на информацию о том, что срок вывода контингента может быть продлен. 31 августа там назвали "красной линией".

По словам пресс-секретаря, так как президент Байден обещал выведение войск к этой дате, продление срока означает продление оккупации страны. В "Талибане" также предупредили о последствиях в случае нарушения договоренностей.

Читайте также В аэропорту Кабула произошла перестрелка: один человек погиб, трое ранены Захват власти в Афганистане талибами

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" начало быстро захватывать города в стране. Теперь, когда талибы вошли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана из городского аэропорта.

По сообщениям СМИ, боевики "Талибана" начали преследовать людей, которые работали на силы США или НАТО. Группировка провозгласила на подконтрольной ей территории новое государство - Исламский Эмират Афганистан.

Представитель НАТО сообщил, что эвакуация из Афганистана иностранцев и афганских граждан, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, идет медленно из-за риска возникновения столкновений.

Президент США Джо Байден отмечал, что массовая эвакуация граждан из Афганистана "связана с риском потерь".

23 августа стало известно, из Кабула вылетел третий украинский самолет с эвакуированными.

Автор: Катерина Комолова