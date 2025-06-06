Известно, что в столице погибли 4 человека. В Луцке жертв нет. А в Тернополе наблюдается сильное задымление.

Ночью оккупанты ударили по Киеву, в результате чего в городе большие разрушения и более двух десятков пострадавших. Также враг нанес удар по Луцку. Там тоже есть разрушения и раненые гражданские.

В частности, в столице в результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. По обновленным данным от мэра Киева Виталия Кличко, 4 человека погибли, 20 получили ранения, из них 16 госпитализированы.

"Работы по восстановлению путей метро, поврежденных в результате вражеской атаки, будут продолжаться в течение суток", - уточнил Кличко.

Видео дня

По данным Киевской городской военной администрации (КГВА) по состоянию на 05:00, в результате массированной атаки зафиксированы повреждения по меньшей мере в 6 районах Киева.

В Соломенском районе произошел пожар в ангаре на площади около 500 кв. м. Спасатели продолжают ликвидацию пожара. Возникло возгорание на 11-м этаже 16-этажного жилого дома. В результате оперативных действий были спасены три человека. Пожар ликвидирован.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков сбитых целей по меньшей мере в трех местах. Повреждены два автомобиля.

В Голосеевском районе возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, продолжается ликвидация. Повреждена школа. Части сбитых целей упали вблизи АЗС повредив автомобиль. Обломки также упали в нежилой зоне - без пострадавших и пожара.

В Деснянском районе обнаружены обломки сбитого БпЛА на открытой территории.

В Шевченковском районе произошло возгорание в нежилой зоне.

В Днепровском районе зафиксированы значительные повреждения АЗС станции. Там работают спасатели.

Кроме того, этой ночью под ударом были города на западе Украины. В частности Луцк и Тернополь.

По данным луцкого мэра Игоря Полищука, по городу россияне выпустили 15 дронов и 6 ракет. В городе было несколько взрывов, работала ПВО. "Есть поврежденная кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили", - сообщил мэр.

По состоянию на 5:53, по данным Полищука, 5 человек пострадали, информации о погибших нет.

А в Тернополе по данным городского головы Сергея Надала, есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы.

"Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы", - предупредил он горожан.

Надал добавил, что после взрывов в Тернополе наблюдается задымление. "Проводятся замеры воздуха в городе Тернопольским областным центром контроля и профилактики болезней. Но от себя прошу вас пока не выходите из дома без крайней необходимости. В течение дня ограничьте пребывание на улице детей и людей старшего возраста", - обратился городской голова.

Вас также могут заинтересовать новости: