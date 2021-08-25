Предметы, подпадающие под запрет, обещают конфисковывать, а граждан наказывать.

Гражданам Афганистана запрещено вывозить из страны доллары и исторические ценности.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает официальный представитель режима талибов, Исламского Эмирата Афганистана Забиулла Муджахид.

"Уважаемые соотечественники! Мы хотели бы проинформировать вас о воздержании от контрабанды и вывоза долларов и древностей из Афганистана по воздуху и суше. В противном случае такие предметы немедленно конфискуют, а по отношению к перевозящим их - примут законные меры", - говорится в сообщении.

О каких именно наказаниях идет речь, не уточняется.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали о том, что США прекратили массовую поставку долларов в Афганистан, чтобы деньги не попадали в руки талибов. Кроме того, Вашингтон замораживал доступ к резервам афганского правительства, управляющихся Федеральной резервной системой и другими финансовыми организациями США. По некоторым данным, речь идет о миллиардах долларов.

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Автор: Катерина Комолова