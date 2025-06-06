Россия планирует оккупацию Донецкой и Луганской областей осенью, а затем создание буферной зоны вдоль северной границы к концу года.

Даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пытается убедить Москву сесть за стол мирных переговоров, Россия имеет масштабные планы по дальнейшей оккупации территорий, чтобы, в частности, отрезать Украину от Черного моря. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявление украинских чиновников в Вашингтоне.

Как отмечает издание, заместитель главы администрации президента Павел Палиса заявил, что Москва стремится расширить свое присутствие в восточной Украине. Это включает захват Донецкой и Луганской областей осенью, а затем создание буферной зоны вдоль северной границы с Россией к концу года.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", — сказал Палиса.

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При этом он указал, что планы Москвы на следующий год еще более амбициозны:

"Палиса сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин стремится оккупировать всю Украину к востоку от реки Днепр… Россия также надеется захватить южные украинские области – Одесскую и Николаевскую, что отрежет Украину от Черного моря — жизненно важного канала для экспорта украинского зерна", - пишет издание.

При этом, как отмечает Politico, военные аналитики прогнозируют, что Россия ускорит темп своих операций в ходе летнего наступления, чтобы усилить давление на Украину, но отмечают, что Москве может быть сложно поддерживать такой темп до 2026 года. Россия не проявляет никаких намерений завершить войну в ближайшее время.

При этом западные чиновники неоднократно заявляли, что в их разведывательных данных нет ничего, что указывало бы на отказ Путина от двух основных целей конфликта: навсегда привязать Украину к России и заключить с Западом сделку, которая пересмотрела бы архитектуру безопасности в Европе после холодной войны.

Путин не стремится к перемирию

Ранее росСМИ опубликовали полный текст "меморандума" Кремля о шагах к прекращению огня.

В частности, Россия хочет, чтобы Украина вывела свои войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также россияне требуют прекращения мобилизации и начало демобилизации в Украине.

В "меморандуме" РФ содержится и требование провести в Украине выборы президента не позднее 100 дней после отмены военного положения и перед подписанием мирного договора.

Тем временем Россия активизировала наступление на Сумщине, сосредоточив значительные силы на этом направлении. Перед этим в Кремле заявили о планах создать "буферную зону" на границе с Украиной.

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