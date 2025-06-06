Сикорский напомнил Маску о его же словах.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на публичную ссору между миллиардером Илоном Маском и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Польский дипломат вспомнил в соцсети Х, как на фоне слухов о возможном отключении доступа Украины к системам спутниковой связи Starlink Маск пытался его унизить. Тогда миллиардер написал сообщение с текстом: "Помолчи, маленький человек. Ты платишь лишь мизерную долю от стоимости (услуг спутниковой связи – ред.)".

Сикорский вспомнил Маску эти слова и иронично прокомментировал его спор с Трампом:

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"Видишь, большой человек, политика оказалась сложнее, чем ты думал".

Ссора Маска и Трампа

В до недавнего времени теплых и дружеских отношениях между Илоном Маском и Дональдом Трампом, похоже, наступил кризис. После того, как миллиардер раскритиковал расхваленный Трампом законопроект о налогах они не разговаривали несколько дней.

Трамп сказал журналистам, что "разочаровался" в Маске, а впоследствии он опубликовал сообщение, где заявил, что тот "сошел с ума":

"Илон "истощился", я попросил его уйти, я забрал его EV Mandate, который заставлял всех покупать электромобили, которые никому не нужны (что он знал месяцами, что я собираюсь сделать!), и он просто сошел с ума!".

Маск, со своей стороны, назвал эти слова ложью и довольно прозрачно намекнул, что Трамп является фигурантом "файлов Эпштейна" (финансист, которого обвиняют в педофилии и организации проституции).

Он также поддержал идею объявления импичмента Трампу и добавил, что его компания SpaceX "немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon".

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