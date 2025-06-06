Вертолеты Apache обладают скоростью и огневой мощью, но им все больше угрожает распространение точной противовоздушной обороны.

Самый грозный и современный ударный вертолет США Apache все больше подвергается угрозе на будущих полях сражений и теряет свои позиции, пишет Business Insider.

Так, генерал-лейтенант Джозеф Райан, заместитель начальника штаба армии США по операциям, планированию и обучению, заявил, что старый AH-64D, который находится на службе уже третье десятилетие, "не является возможностью для победы в войне, с которой мы можем сражаться и побеждать сегодня". Модель Delta также стала непомерно дорогой в управлении и эксплуатации.

И даже самые последние версии Apache - AH-64E - "также находятся на пороге возможностей, и не будут способствовать борьбе так, как они это делали в прошлом", сказал Райан.

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"Ударные вертолеты Apache имеют скорость и огневую мощь, чтобы уничтожить укрепленные позиции противника или разгромить засаду на дружественных позициях, но им все больше угрожает распространение точной противовоздушной обороны", - объясняет BI.

Проблемы на поле боя в Украине

Apache, впервые принятый на вооружение армии США в 1986 году, долгое время был одним из самых мощных многоцелевых ударных вертолетов. Вооруженные 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами Hellfire, Apache доминировали на полях сражений в Ираке и Афганистане, отмечает издание:

"Однако модернизированная противовоздушная оборона и кибертактика, способная помешать сложным цифровым системам Apache, могут положить конец его правлению как хищника, способного поддерживать наземные войска".

В то же время переход к беспилотным системам побудил переосмыслить доминирование вертолета в целом, отмечает BI.

Оценивая перспективы Apache, Райан сослался на секретное обсуждение высшего военного руководства, которое дао мрачную картину того, как украинские и российские вертолеты проявили себя на Украине. При этом он подчеркнул, что их эффективность "крайне ограничена".

Так, российский Ка-52 "Аллигатор" — долгое время считавшийся близким конкурентом Apache, несмотря на свои достижения, неоднократно сбивался. Сайт разведки с открытым исходным кодом Oryx выявил 64 поврежденных или уничтоженных вертолета Ка-52 с момента начала полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года.

Это связано с использованием обеими сторонами современных средстви ПВО, которые ограничили действия вертолетов и самолетов, превратив войну в наземный бой.

На первый план выходят беспилотники

Как писал The Hill, операция "Паутина" стала "тревожным звонком" для американских авиабаз. министр армии США Дэниел Дрисколл сказал, что украинская операция "Паутина" демонстрирует, насколько огромный ущерб может нанести дешевое, легкодоступное оружие в правильных руках.

При этом The Atlantic пишет, что операция "Паутина" стала большой победой Украины, и президент США Дональд Трамп этим крайне не доволен.

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