В Тернополе также возникли проблемы с водоснабжением.

Во время российской дроново-ракетной атаки на Украину пострадала энергетическая инфраструктура. В результате украинцы в разных городах остались без света.

По информации ДТЭК, более 2 тысяч семей Киева остались без света.

"Из-за обстрелов российских оккупантов 2 167 семей левого берега столицы остались без электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, глава Львовской ОГА Максим Козицкий в своем Telegram-канале сообщил что в нескольких селах под Львовом возникли проблемы с работой линий электропередач. На месте уже работает аварийная бригада Львовоблэнерго.

Также мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram сообщил, что в результате атаки врага часть Тернополя осталась без электроэнергии, что в свою очередь привело отсутствию воды.

"Возможно отсутствие напора на верхних этажах", - уточнил городской глава.

Удар РФ по Украине в ночь на 6 июня 2025 года - главные новости

Ночью российские оккупанты ударили по городам Украины. В частности, в Киеве в результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. По данным мэра Киева Виталия Кличко, четыре человека погибли, 20 получили ранения, из них 16 госпитализированы.

Кроме того, этой ночью под ударом были города на западе Украины. В частности Луцк и Тернополь.

Вас также могут заинтересовать новости: