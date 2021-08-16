На данный момент 9 граждан Афганистана обратились по поводу предоставления убежища.

Часть афганцев, которых эвакуировали спецрейсом из захваченного "Талибаном" Афганистана, просят предоставить им убежище в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он напомнил, что Украина эвакуировала из Кабула 79 человек,

среди которых были граждане Украины, Беларуси, Таджикистана, Хорватии, Нидерландов и Афганистана (афганские граждане составляли основную часть прибывших).

"Если говорить о гражданах Украины - то это была эвакуация наших граждан, а в отношении иностранцев - это те, кто обратился за помощью к Украине относительно их вывоза с территории Афганистана", - сказал Демченко.

Читайте такжеЦеплялись за шасси: СМИ показали видео падения людей с самолета в Афганистане"В пределах компетенции Государственной пограничной службы наши сотрудники в аэропорту обеспечили меры пограничного контроля в отношении всех прибывших. Те, кто имел надлежащие паспортные документы, - они сразу были пропущены на территорию Украины, часть иностранцев - следует говорить о гражданах Афганистана - улетели в разные страны мира, купив билеты, уже находясь в аэропорту "Борисполь". Во время мероприятий пограничного контроля 9 граждан Афганистана обратились с заявлением о предоставлении им статуса беженца. Относительно других граждан Афганистана, которым не было куда улетать, или которые нуждались в помощи от Украины, - они переданы представителям Миграционной службы, которые в дальнейшем будут ими заниматься, и в том числе относительно их размещения", - сказал спикер.

По данным МИД Украины, в захваченной исламистами стране остается еще до 50 украинцев.

Афганистан во власти "Талибана"

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Авторы: Виталий Саенко, Станислав Кожемякин