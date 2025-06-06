Такое падение стало самым большим ударом по рыночной капитализации Tesla за всю историю компании.

Акции компании Tesla упали на 14% после того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Илона Маска.

Такая угроза стала еще одним витком в публичной ссоре, которая возникла между Маском и Трампом вокруг законопроекта о расходах и налогах. Стоимость производителя электромобилей упала на 152 миллиарда долларов, сообщает CNBC.

Отмечается, что такое падение стало самым большим ударом по рыночной капитализации Tesla за всю историю компании. Она опустилась ниже уровня в 1 триллион долларов – до 916 миллиардов долларов.

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"Падение акций произошло после того, как в мае производитель электромобилей продемонстрировал 22% роста, несмотря на слабые показатели продаж, когда Маск завершал свою работу на посту главы так называемого Департамента эффективности правительства Трампа (DOGE). На этой неделе акции упали почти на 18%, поскольку Маск продолжает выступать против законопроекта о бюджете", – говорится в материале.

Отмечается, что в этом году акции компании Tesla упали почти на 30% – далеко от максимума в $488,54, достигнутого 18 декабря.

Ссора Илона Маска и Дональда Трампа

После того, как американский миллиардер Илон Маск раскритиковал "большой и прекрасный" закон Трампа, их отношения очень изменились. СМИ писали, что с тех пор они не общались.

Уже 5 июня во время общения с журналистами Трамп заявил, что у него с Илоном Маском "были прекрасные отношения. Я не знаю, будут ли они у нас еще". Позже он опубликовал в соцсетях пост, где сказал, что Маск "сошел с ума".

Сам миллиардер заявил, что Трамп является фигурантом нашумевших "файлов Эпштейна" – мол, поэтому эти документы не публикуются. Речь идет об американском финансисте Джеффри Эпштейне, которого обвиняли в педофилии и организации проституции.

Позже Маск поддержал идею объявления импичмента Трампу и назначения на его место вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он также сказал, что введенные Трампом пошлины "вызовут рецессию во второй половине этого года".

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