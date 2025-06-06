Красивое и любимое в Украине имя Оксана на самом деле имеет греческие корни и является производным от Ксения. В переводе они означают "иностранка", "гостья", странница", а еще "гостеприимная", а свой день ангела Оксаны и Ксении отмечают в одну дату. 6 июня - одна из них. Что пожелать в день ангела девушкам и женщинам с этими именами - теплые слова и открытки в подборке УНИАН.
Когда день Оксаны по церковному календарю
В церковном календаре у Ксюш и Оксан есть шесть дней именин, которые отмечают по старому или по новому стилю (то есть, на 13 дней раньше):
- 18 января (новый) - 31 января (старый);
- 24 января - 6 февраля;
- 7 марта - 20 марта;
- 24 мая - 6 июня;
- 13 августа - 26 августа;
- 2 сентября - 15 сентября.
Если говорить о том, когда поздравлять Оксан и Ксений, то датой именин считается та, что ближе ко дню рождения.
Именины Оксаны и день ангела Ксении - поздравления
Дорогая Оксана (Ксения), поздравляю тебя с днем ангела!
Пусть твой ангел-хранитель небесный оберегает тебя каждое мгновение, подсказывает в минуты сомнений и согревает, когда на душе холодно. Душевного равновесия, радости в каждом дне и людей рядом, с которыми тебе хорошо. Пусть к такому светлому человечку, как ты, всегда возвращается свет!
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С именинами, Оксана (Ксения)!
В этот особенный день желаю, чтобы твое красивое и сильное имя приносило тебе только радость. Задуманное пусть обязательно сбывается, а рядом с тобой будут люди, которые тебя любят и ценят. Счастья, вдохновения, спокойной души.
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Оксаночка (Ксюша), с днем ангела!
Пусть твой хранитель никогда не отпускает твою руку и поддерживает в минуты сомнений и невзгод. Пусть в жизни твоей будет больше тепла, больше любви и гармонии. Пусть ангел ведет верной дорогой!
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Дорогая Оксана (Ксюша), с праздником твоего имени!
Ты - подарок для нас и для этого мира. В твой день желаю, чтобы твоя интуиция, доброта и сила духа помогали тебе идти по жизни, чтобы внутренний свет не гас, а ангел-хранитель всегда был рядом. Помни, что он - в каждом добром слове, взгляде, поступке. С именинами, дорогая!
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Дорогая Ксения (Оксана), с именинами!
В твоем имени так много внутренней силы и так много женственности. В этот особенный день пусть в твоей душе будет покой, в сердце - любовь, а в жизни - смысл. Желаю тебе добрых дорог, светлых людей и чувствовать опору в себе и в небесах.
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