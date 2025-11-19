Решение поддержали 155 народных депутатов.

Народные депутаты пригласили в Верховную Раду секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. За это решение проголосовало 155 избранников.

Соответствующее предложение на заседании озвучила народный депутат Марьяна Безуглая.

"За этими разборками мы забываем о том, что касается обороны. Где Рустем Умеров? Или он вернется? Давайте попробуем его вызвать, пригласить в парламент", - сказала она.

Это решение было поддержано. Но не понятно, когда нардепы ожидают увидеть Умерова в помещении парламента, ведь известно, что сейчас его в Украине нет.

Где Умеров

Как сообщал УНИАН, по сети распространялась информация о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться.

Центр противодействия дезинформации подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют действительности и что секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. По состоянию на 17 ноября он работал в Соединенных Штатах Америки, где проводил ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины.

В ЦПИ отмечали, что Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики.

Сообщалось, что Умеров должен вернуться в Украину из заграничной командировки ориентировочно 20 ноября.

