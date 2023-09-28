Украинский лидер поблагодарил каждую причастную страну, которая поддержала заявку государства.

Украина стала членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на 2023-2025 годы.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в социальной сети Х (бывший Twitter), поблагодарив все причастные страны за поддержку украинской заявки.

"Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы. Я благодарю каждую страну, которая поддержала нашу заявку", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина в рамках своего членства в Совете приложит все усилия для укрепления ядерной безопасности и защищенности, а также для усиления роли МАГАТЭ в мире.

Зеленский акцентировал, что важно положить конец "ядерному шантажу", который Россия пытается сделать нормой для мира. "Ядерная и радиационная безопасность должны быть гарантированы", - заявил лидер Украины и призвал партнеров приложить совместные усилия для этого.

В Украине критиковали МАГАТЭ из-за игнорирования рисков на ЗАЭС

Напомним, Запорожская атомная станция - критический объект украинской инфраструктуры, который находится в заложниках армии РФ, как и все жители города-спутника станции Энергодара. Оккупанты регулярно шантажируют мир и Украину возможностью аварии на станции. Накануне в Минэнерго Украины не исключили, что Россия может заранее создать условия для ядерной катастрофы на ЗАЭС - спланировать ее на время, когда станция будет уже деоккупированной от армии РФ.

Соблюдение безопасности на станции в условиях войны должно регулировать МАГАТЭ, однако РФ не пускает специалистов учреждения для проверки оборудования и состояния ЗАЭС. В июле 2023 года бессилие МАГАТЭ критиковал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он комментировал заявление главы ведомства Рафаэля Гросси об "отсутствии рисков" и говорил что МАГАТЭ игнорирует потенциальную возможность катастрофы на ЗАЭС. Подоляк отмечал, что заявления Гросси больше похожи на "клоунаду".

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