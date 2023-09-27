Они могут заранее создать соответствующие условия, чтобы спровоцировать инцидент на станции.

Россияне могут создать условия для ядерного инцидента после деоккупации Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Об этом министр энергетики заявил во время встречи с главой делегации Европейского Союза, заместителем Генерального директора по вопросам энергетики Еврокомиссии Массимо Гарриба, в рамках 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Галущенко обратил внимание партнеров на то, что ситуация вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС является достаточно напряженной и представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.

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"На сегодня практически не существует международного опыта и протоколов возобновления работы АЭС после вооруженных конфликтов, поэтому ситуация на ЗАЭС является уникальной и требует особого внимания", - отметил он.

Министр выразил обеспокоенность, что россияне могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации ЗАЭС. Чтобы не допустить этого, важно организовать международную миссию, которая проверит ситуацию на объекте и убедится в безопасности возвращения АЭС в эксплуатацию.

Глава Минэнерго также отметил, что, обстреливая объекты украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают электроснабжение и других атомных станций, Россия создает дополнительные ядерные угрозы для мира.

"Ответные действия РФ являются ядерным терроризмом и требуют решительной реакции цивилизованного мира", - подчеркнул Галущенко.

Жителям Энергодара дали советы на случай, если ЗАЭС взорвут

Ранее научный сотрудник Института газа НАН Украины кандидат технических наук Константин Семейко посоветовал, что следует делать жителям Энергодара в случае наступления аварии на Запорожской АЭС.

Он выделил необходимое: не выходить из дома первые дни аварии, заранее сделать необходимые запасы воды и еды, при худшем сценарии - заклеить окна.

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