По словам советника главы Офиса президента, Рафаэль Гросси, игнорированием рисков на Запорожской атомной станции, зарекомендовал себя неэффективным менеджером.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "клоунадой" отношение главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси к ситуации на Запорожской атомной станции.

Политик в эфире украинского телемарафона отметил, что Гросси может предотвратить катастрофу на ЗАЭС, но предпочитает игнорировать риски, которые заметны для всего мира. По словам Подоляка, это характеризует его, как неэффективного менеджера.

"Субъект Гросси, он сначала говорит: "Смотрите, там (на ЗАЭС - УНИАН) нет вообще никаких рисков, мы не видим рисков". Сегодня - выходит и говорит: "Ух ты, там уже риски есть какие-то. Смотрите, они же там что-то делают - там упало с 750 до 330 кВ (уровень электроснабжения станции - УНИАН)". То есть человек абсолютно не эффективен с точки зрения менеджерирования ключевого риска, который сегодня возникает. И это пугает больше всего", - указал Подоляк.

Он считает, что регулятор мог бы дать четкие команды оккупантам по поводу выхода и разминирования ЗАЭС с соответствующими сроками исполнения: "Вместо этой клоунады, которую этот человек устраивает... Потом, когда произойдет катастрофа, он скажет: "Ну, мы тут ни при чем, мы работали, говорили об опасности", - подчеркнул советник главы ОП.

В МАГАТЭ высказались об отключении высоковольтной линии ЗАЭС

Напомним, 3 июля глава регулятора МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что впервые за последние 4 месяца ЗАЭС перешла на резервные источники питания электроэнергией: ранее станция пребывала на линии в 750 кВ и перешла в аварийный режим - 330 кВ.

Утром 4 июля в МАГАТЭ подтвердили, что ЗАЭС не может подключиться к основной внешней линии питания. Отмечалось, что полного обесточения станции удалось избежать, однако ситуация с "ядерной безопасностью" ненадежна.

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