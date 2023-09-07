Такой статус позволит включить Украину в инфраструктурные проекты Инициативы трех морей.

Украина стала ассоциированным партнером Инициативы трех морей. Такой же статус получила Молдова, а Грецию официально пригласили присоединиться к странам Триморья.

"Мы решили расширить число ассоциированных стран, включив в него Украину и Молдову. Это показывает, что обе страны движутся к Европейскому Союзу. Это также позволяет нам включать обе страны в наши инфраструктурные проекты", — сказал президент Румынии Клаус Йоханнис, передает "Польское радио".

В то же время президент Польши Анджей Дуда, находясь в Бухаресте, отметил, что развязанная Россией война против Украины сделала Инициативу трех морей элементом региональной безопасности. По его словам, это не просто о торговле, экономическом развитии или турзиме.

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"Это не просто туризм, о котором мы говорили с самого начала, это не просто вопрос объединения людей, предоставления им возможности путешествовать и познавать мир. Сегодня война в Украине показала, что это вопрос нашей безопасности, что иногда также должна быть или не быть возможность перемещения техники или материалов", – объяснил он.

Дуда добавил, что группа также рассматривает новые идеи, которые призваны сблизить Украину со странами Евросоюза.

"Идея, о которой сейчас много говорят, – это строительство высокоскоростной железной дороги между Киевом, Варшавой и другими столицами стран Трех морей, чтобы выполнить такую ​​задачу в восточном направлении, к будущему члену Евросоюза, которым является Украина", – отметил польский лидер.

Дуда уточнил, что в 2018-2021 годах страны группы Триморья потратили 80 миллиардов евро на инвестиции, связанные с Инициативой. Еще около 40 миллиардов евро было выделено на соответствующие исследования.

Также лидеры 12 стран договорились в Бухаресте, что Инициатива трех морей сосредоточится на тех проектах, которые связаны с зеленой энергетикой, передовыми технологиями и цифровой безопасностью.

Отметим, что Инициатива трех морей известна также как Балто-Адриато-Черноморская инициатива. В нее входят 12 стран Европейского союза, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

Новости Украины: важные события

6 сентября в Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового министра обороны. Этот пост получил бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров. По данным СМИ, предыдущий глава Минобороны Украины Алексей Резников может быть назначен на должность посла в Великобритании.

Кроме того, президент Зеленский уволил Павла Кириленко с поста главы Донецкой обласной государственной (военной) администрации. Он получил должность председателя Антимонопольного комитета.

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