Украина видит прогресс в вопросе своего членства в ЕС до конца текущего года благодаря "креативным решениям", которые позволят преодолеть сопротивление Венгрии, заявил вице-премьер-министр Украины Тарас Качка в интервью изданию Politico.

По словам украинского министра, лидеры Евросоюза могут подписать соглашение об открытии шести "кластеров" переговоров - юридических шагов на пути к членству в блоке - в декабре, поскольку "политический импульс" набирает обороты.

Качка также добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сталкивается с растущим давлением с целью отмены его вето.

"Вы можете завершить подготовку к возобновлению работы всех кластеров, и если будет политический импульс, то все кластеры могут заработать уже к концу этого года. Позиция Венгрии становится все более и более неоправданной", - отметил вице-премьер-министр Украины.

Указывается, что премьер-министр Венгрии выступает против членства Украины в ЕС и эту позицию он использует как ключевую в своей кампании по переизбранию на следующий год. По мнению Орбана, такой большой новый член дестабилизирует блок.

Однако, как отмечает издание, Качка в Брюсселе заявил, что "болезненная" оппозиция Венгрии к членству Украины не является непреодолимой и что решение, скорее всего, будет найдено во время декабрьской встречи европейских лидеров.

"Я верю, что страны-члены найдут решение в декабре", - сказал Качка после обмена мнениями относительно внутренних реформ Украины с представителями стран ЕС.

По мнению вице-премьер-министра Украины, личная встреча между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским может решить проблему членства, хотя он не смог сказать, "когда и где она состоится".

В статье отмечается, что в 2023 году Украина получила политический "зеленый свет" для начала переговоров о вступлении в ЕС и уже несколько месяцев ведет переговоры о вступлении в блок. В то же время, без официального одобрения всех 27 стран ЕС Киев не сможет начать процесс вступления, что вызывает все большее разочарование у миллионов украинцев.

"Нам нужно найти решение здесь и сейчас. Это важно не только для Украины, но и для Европейского Союза", - высказал мнение Качка.

Издание отмечает, что в Польше есть опасения относительно наплыва дешевой украинской сельскохозяйственной продукции из Украины. Также в июле канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что не ожидает вступления Украины в ЕС раньше 2034 года.

"Я достаточно хорошо знаю Польшу, поэтому я понимаю, что... фермеры являются важной составляющей социальной структуры [Польши]. Я считаю, что существуют решения, которые позволяют усовершенствовать Общую сельскохозяйственную политику таким образом, чтобы повысить эффективность продовольственной системы в масштабах ЕС", - сказал украинский министр.

В материале отмечается, что несмотря на давление со стороны заинтересованных стран-кандидатов и высокопоставленных чиновников ЕС, европейские лидеры, кажется, не спешат разблокировать этот процесс. В проекте последних выводов Совета, которое получило издание, не упоминается о расширении.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет права блокировать движение Украины к обретению членства в Евросоюзе. По мнению Зеленского, Украина будет в ЕС с Орбаном, или без. Он выразил уверенность, что в Венгрии есть люди, которые поддерживают Украину. Президент Украины подчеркнул, что страна борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы. Зеленский добавил, что премьер-министр Венгрии, к сожалению, сейчас просто тормозит этот процесс, который необратим.

Также мы писали, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене подчеркнула необходимость скорейшего вступления Украины в ЕС, назвав конкретные сроки. По ее мнению, Украина может и должна стать полноправным членом Европейского Союза уже в 2030 году. Ругинене добавила, что только в такой короткий срок можно сохранить динамику и обеспечить повестку дня всего Европейского Союза.

