В Литве отметили, что Украина и Молдова могут стать членами Евросоюза в 2030 году.

Литва с начала полномасштабной войны предоставила Украине почти 1,8 миллиарда евро помощи и входит в тройку мировых лидеров по объемам поддержки Киеву в соотношении к собственному ВВП. Вильнюс готов увеличивать финансирование и хочет поддерживать украинскую энергетику, кроме того Литва заинтересована перенять опыт борьбы с российскими дронами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе с премьер-министром Литвы Инги Ругинене во время совместного преспидхода.

"С 24 февраля 2022 года объем помощи Литвы достиг почти 1,8 млрд евро, что составляет около 2% внутреннего валового продукта, и по этому показателю они входят в ТОП-3 стран мира, которые поддерживают Украину. Половина из этой поддержки - почти 900 миллионов евро - направлены именно на оборонные нужды Украины", - сказала Свириденко.

Видео дня

Она также отметила вклад Литвы в восстановление украинской энергетики.

"Объем помощи Литвы превышает 80 млн евро. В частности, 21% всего оборудования к хабу экстренной энергетической помощи предоставлено именно Литвой. Предоставлено оборудование с Вильнюсской ТЭЦ-3, а также Игналинская АЭС использована для восстановления украинских теплоэлектростанций", - рассказала премьер-министр Украины.

По словам премьер-министра Литвы Инги Ругинены, официальный Вильнюс планирует и в дальнейшем усиливать поддержку. Страна обязуется выделять не менее 0,25% ВВП на нужды обороны и безопасности Украины и будет искать пути увеличения этой поддержки.

"Нам нужно как можно быстрее перенять ваш опыт и уроки войны, в частности в защите от российских беспилотников, дронов, которые все чаще нарушают воздушное пространство наших союзников по НАТО и угрожают насущной безопасности нашего региона, а также в защите критической инфраструктуры. Так же представители наших ведомств только что подписали межведомственное соглашение о защите критической инфраструктуры, которое позволит еще более интенсивно сотрудничать в этой сфере", - сказала премьер Литвы.

Также она подчеркнула необходимость скорейшего вступления Украины в ЕС, назвав конкретные сроки.

"Украина может и должна стать полноправным членом Европейского Союза уже в 2030 году. Мы верим, что только в такой короткий срок мы сможем сохранить динамику и обеспечить повестку дня всего Европейского Союза", - отметила Ругинена.

Кроме того, она представила гуманитарную инициативу, направленную на помощь детям, пострадавшим от войны, и их семьям.

"Эта программа призвана помочь детям, пострадавшим от войны и их семьям, опираясь на наш опыт в сфере защиты и реабилитации детей. Вместе с литовскими властями мы сделаем все возможное, чтобы смягчить последствия ужасов, которые испытали украинские дети, похищенные и насильственно вывезенные в Россию", - добавила премьер-министр Литвы.

Литва готовится к агрессии России - главные новости

В конце сентября стало известно, что в ближайшие годы Литва намерена потратить на противовоздушную оборону 500 миллионов евро. Однако, командующий Вооруженными силами страны Раймундас Вайкшнорас заявил, что это не даст полной защиты воздушного пространства страны.

Ранее сообщалось, что Литва остается одним из самых активных сторонников Украины. Вильнюс призывает другие страны ЕС достичь ощутимого прогресса в вопросе членства Украины в блоке, чтобы поддержать авторитет Брюсселя.

Вас также могут заинтересовать новости: