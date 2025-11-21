Президент напомнил, что Украина остается единственным щитом, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов российского диктатора Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с серьезным призывом ко всему миру. Глава государства просит не забывать об Украине и украинцах, и быть на нашей стороне.

Об этом говорится в обращении главы государства к украинцам.

Ожидания на помощь от Европы

"Мы рассчитываем на европейских друзей, которые точно понимают, что Россия не где-то далеко, что она рядом с границами ЕС. И что Украина сейчас является единственным щитом, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина. Мы помним: Европа была с нами. Мы верим: Европа будет с нами", - подчеркнул Зеленский.

Украина не должна быть одной, когда Россия начинает войну

"Украина не должна видеть дежавю 24 февраля, когда было ощущение, что мы наедине. Когда никто не мог остановить Россию, кроме наших героических людей, которые стеной стали против армии Путина", - отметил Зеленский.

Он вспомнил, что Украине было очень приятно, когда мир восхищался борьбой украинцев за свободу в начале российского вторжения. Тогда в мире говорили, что украинцы невероятные и сравнивали борьбу с легендарными титанами.

"И это правда. Абсолютная. Но и Европа, и весь мир должны понимать и другую правду - что украинцы прежде всего люди. Мы почти четыре года полномасштабного вторжения сдерживаем одну из крупнейших армий мира, и мы держим линию фронта в несколько тысяч километров. Наш народ каждую ночь переживает обстрелы, ракетные атаки, удары баллистики и удары шахедов. Наши люди каждый день теряют кого-то из своих близких, и наши люди очень хотят, чтобы война закончилась. Мы, конечно, стальные. Но любой, даже самый крепкий, металл может не выдержать", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, глава государства призвал весь мир не забывать об этом, и быть с Украиной и украинцами, а значит, быть "с достоинством и свободой".

"Мирный план" США - последние новости

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа выбрала агрессивный подход к прекращению войны и толкает Украину быстро согласиться на подготовленный без ее ведома план из 28-ми пунктов. Он созвучен с максималистскими требованиями Кремля, которые озвучиваются с 2022 года.

По словам Зеленского, Украина потенциально оказалась перед очень трудным выбором - или "сложные 28 пунктов" предложенного "мирного соглашения" или потенциальная потеря ключевого партнера.

При этом, Зеленский стремится вместе с европейскими союзниками наработать изменения к этому плану, которые будут более приемлемыми для Украины. В частности, союзники согласились, что текущая линия фронта должна быть отправной точкой переговоров.

