Президент Украины Владимир Зеленский хочет внести изменения в проект мирного предложения о завершении войны, представленный американской стороной.

Сейчас "мирный план" из 28-ми пунктов, подготовленный без участия Украины и Европы, содержит много недееспособных пунктов. Для согласования приемлемых для Украины положений может потребоваться не менее года. Как говорится в статье издания The Washington Post, США давят на Украину подписать переданное ей "мирное соглашение" до четверга, 27 ноября, или потерять поддержку.

Европейские и украинские топ-чиновники выразили свою обеспокоенность по поводу последнего предложения по достижению мира, и предупредили, что это не должно предусматривать "капитуляцию" Украины, но включать защиту суверенитета Украины и участие Европы в разработке соответствующих предложений о мире.

По данным издания, в Киеве уже давно высказывали опасения относительно любых договоренностей, которые заставят уменьшить численность украинской армии и отказаться от наиболее укрепленной территории в Донецкой области, потому что это даст Москве территориальное и военное преимущество, чтобы в конце концов начать новое вторжение.

Видео дня

В то же время, в этом году во время переговоров Киев оставался непоколебимым в своей позиции, что не будет уступать России территорию, которую она не смогла захватить военным путем. Вместе с тем, Украина и ее союзники из Европы взамен предлагали ввести режим прекращения огня, который приостановит войну на текущей линии фронта.

Один человек, знакомый с содержанием плана, отметил, что понадобятся месяцы кропотливых переговоров, чтобы довести план до формата, который будет приемлемым для Украины.

"Даже если Зеленский хотел подписать его, он не может, потому что для этого нет политической основы. Там есть много недееспособных пунктов. Очевидно, что это пророссийский план, который был написан Дмитриевым и Виткоффом", - отметил осведомленный источник.

Также собеседник добавил, что ситуация похожа на минеральное соглашение, имея в виду экономическое партнерство между Украиной и США. Это соглашение предоставляет Вашингтону преференциальный доступ к будущим сделкам по украинским полезным ископаемым.

В конце концов, изменения в минеральное соглашение вносились три месяца перед тем, как были поставлены подписи.

"Но это соглашение между США, Украиной, Россией и Европой. Поэтому, я думаю, на переговоры уйдет скорее 12 месяцев. Я думаю. Что это начало процесса, не конец", - подчеркнул осведомленный источник.

Как отметил один чиновник, президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября потребовал внести изменения в предложенный документ, а команда министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла согласилась, что определенные изменения могут быть сделаны. Хотя для Киева до сих пор непонятно, по каким пунктам могут быть изменения.

Документ сначала должны подписать президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский до того, как его представят россиянам.

"Мирный план" США: последние новости

Как сообщал УНИАН, так называемый мирный план разрабатывался под руководством Стива Уиткоффа, который так и не смог добиться заметных результатов в переговорах об окончании войны в Украине. Ему в этом помогал российский представитель Кирилл Дмитриев.

Согласно плану, все оккупированные Россией территории Украины должны оставаться оккупированными. Более того, Украине советуют выйти из той части Донецкой области, которую россияне не смогли захватить силой. В плане хотят значительного уменьшения численности Вооруженных сил Украины и отказ от некоторых видов вооружения. Также от Украины будут требовать отказ от членства в НАТО.

При этом, в Европе отметили, что этот план обречен на провал без поддержки как Киева, так и европейских правительств.

В то же время, Зеленский и лидеры ведущих европейских стран - канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, проводят активную координацию с целью учета ключевых принципов Украины. Они работают над документом, который именно подготовила американская сторона. Зато европейские лидеры отстаивают позицию, что текущая линия фронта должна быть "отправной точкой для достижения любого понимания, и Вооруженные силы Украины должны оставаться способными эффективно защищать суверенитет Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: