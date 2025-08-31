Отсутствие у Парубия охраны выглядит как халатность или диверсия, - Юрчишин

Народные депутаты будут выяснять, почему Парубий не имел охраны.

Отсутствие охраны у бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия, которого убили 30 августа, выглядит как халатность или диверсия. Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в эфире телеканала "Киев 24".

"Возникают вопросы, почему, если Андрей Парубий обращался к государственной охране, ему не была предоставлена охрана. Это мы тоже будем выяснять, потому что выглядит как халатность или диверсия. Людей такого уровня, государственных деятелей такого рода мы должны были точно беречь куда пристальнее", - отметил Юрчишин.

Депутат убежден, что за убийством Парубия стоит Россия. "Это не первое покушение на Андрея Парубия. Еще на Майдане было несколько попыток его уничтожить. Так же, когда он работал в Совете национальной безопасности и обороны и был с Александром Турчиновым ключевым человеком, который убедил тогдашний политикум дать оружие майдановцам, создать добровольческие батальоны в рядах Вооруженных сил и Национальной гвардии, что, на самом деле, предотвратило полномасштабное вторжение в 2014 году, потому что переломило быструю операцию России по захвату востока", - отметил Юрчишин.

Видео дня

Также депутат отметил, что в адрес Парубия звучало много угроз в связи с принятием закона о языке в 2019 году. Юрчишин не сомневается, что заказчики убийства Парубия находятся в Кремле. Это убийство похоже на убийство языковеда Ирины Фарион.

По его убеждению, россияне сделали выводы и лучше подготовились к убийству. Он считает, что перед украинскими правоохранителями огромная ответственность, чтобы не только найти убийцу, но и выйти на заказчиков.

Убийство Парубия - почему у политика не было охраны

Как сообщал УНИАН, ранее в Управлении государственной охраны (УГО) объяснили, почему Парубий был без госохраны. В частности, в управлении отметили, что после прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение одного года.

Вас также могут заинтересовать новости: