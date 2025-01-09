Вениславский сообщил, что "льготный" режим для возвращения военных из СЗЧ продлен до 1 марта 2025 года.

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон "О воинской обязанности и службе", предусмотрев продление срока до 1 марта 2024 года, когда военнослужащий может вернуться из СЗЧ (самовольное оставление воинской части) на место службы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге по поводу принятия законопроекта с регистрационным номером 12076 как закона.

По его словам, если в этот срок человек вернется к месту несения службы, то командир в течение 72 часов восстанавливает его в части, восстанавливаются социальные гарантии. Он напомнил, что эта норма действовала до 1 января 2025 года и по обращению в парламент Генерального штаба ВСУ и Минобороны ее действие продлили до 1 марта этого года. То есть СЗЧшники могут быть зачислены в воинскую часть, если вернутся до 1 марта.

При этом Вениславский отметил, что речь идет только о восстановлении на военной службе, но все, что касается уголовной ответственности, - за пределами этого закона.

Вениславский рассказал, что принятый сегодня законопроект предусматривает новые положения, которых раньше не было. В частности, женщины, которые по состоянию здоровья пригодны к прохождению базовой военной подготовки, могут добровольно, исключительно по их собственному заявлению, пройти ее.

"Мы проголосовали и законодательную поправку, которая предусматривает, что и после прохождения базовой военной подготовки женщины становятся на воинский учет уже как военнообязанные исключительно по их добровольному согласию. Никаких манипуляций политических о том, что Украина готовится мобилизовать женщин после принятия этого закона быть не может. Женщины могут быть мобилизованы исключительно добровольно", - подчеркнул он.

Вениславский подчеркнул, что парламент ничего не изменил этим законом о прохождении базовой общевойсковой подготовки.

По его словам, есть определенные новинки, касающиеся воинского учета 17-летних.

"Если 17-летний гражданин не выполнил требования закона и до 31 августа 2024 года не стал на воинский учет, то он может стать на учет исключительно после самостоятельного прибытия в ТЦК и СП. То есть до 31 августа он может стать на учет через электронные коммуникации - "Резерв+", "Армия+" и через Дію", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что молодые люди, которым исполнится 17 лет и которые находятся за рубежом, могут до 31 августа стать на учет через электронные коммуникации.

"Мы лишь предусмотрели возможность для тех граждан Украины, которым до 31 августа текущего года исполняется 18 лет, стать на воинский учет призывников, упростив эту процедуру. После вступления в силу этого закона те, кому исполняется 17 лет, не должны будут физически прибывать в ТЦК и СП, а смогут пользоваться электронными коммуникациями для того, чтобы стать на воинский учет и пройти соответствующие процедуры", - отметил он.

Вениславский отметил, что также принятым законом предусмотрена возможность для руководителей высших военных учебных заведений, а также для руководителей гражданских учебных заведений, в составе которых есть военные кафедры, сокращать срок обучения при сохранении программы подготовки офицеров запаса.

"Сегодня для того, чтобы стать офицером запаса, студенты высших учебных заведений, военных или гражданских, должны один раз в неделю ходить на военную кафедру и за два года проходить программу. Теперь предусмотрено, что программа остается той же, но ее можно пройти за один год", - отметил он.

Постановка на воинский учет призывников: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, Верховная Рада Украины приняла закон об особенностях взятия граждан Украины на воинский учет призывников во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки.

Законопроект под регистрационным номером №12076 "Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" относительно медицинского учета при подготовке призывников поддержало 298 народных депутатов.

Согласно закону, женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на воинский учет призывников по собственному желанию.

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