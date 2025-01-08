Командир роты задержан 8 января в Ровенской области.

Задержан командир одной из рот 155 отдельной механизированной бригады, который не только сам самовольно оставил место несения службы, но и подстрекал на это своих подчиненных. Ему сообщено о подозрении, сообщает Государственное бюро расследований, отмечая, что операция проводилась вместе со Службой безопасности Украины.

"Установлено, что старший лейтенант в конце прошлого года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Вместо этого он приказал своим бойцам бежать без оружия и сам самовольно оставил место несения службы", - сказано в сообщении. При этом фамилия командира не названа.

В ГБР отметили, что командир роты был задержан сегодня в Ровенской области. Его доставили в Киев, где сообщили о подозрении в самовольном оставлении места несения службы и отказе выполнить приказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 УК Украины).

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В сообщении сказано, что санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Скандал со 155 бригадой: актуальные новости

Как писал ранее УНИАН, в начале января издание Forbes обнародовало материал о том, что новосозданная 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, которая проходила подготовку во Франции и должна была усилить позиции ВСУ на Покровском направлении, начала "разваливаться", не доехав до фронта. Было много случаев СЗЧ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатий прокомментировал скандал со 155 бригадой. Он заявил, что выявленные недостатки при формировании 155-й отдельной механизированной бригады (155 ОМБр) имени Анны Киевской присущи любому вновь созданному подразделению, которое сразу применяют в боевых действиях. Он отметил, что сейчас большинство системных недостатков проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуются решения.

Драпатий акцентировал, что формирование и вооружение "с нуля" новой бригады совместно с иностранным государством происходило впервые и в довольно сжатые сроки - всего за несколько месяцев. Никто не имел такого опыта, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса.

Командующий объяснил, что 155-я бригада на фронте меньше месяца, и это тот период, когда проявляются все недостатки в комплектовании и подготовке личного состава. Вместе с тем, подчеркнул генерал, бригада продолжает выполнять боевые задачи.

По его информации, новому командиру бригады оказывается поддержка руководства Сухопутных войск. Фокус при этом направлен на комплектовании бригады опытными офицерами и командирами всех звеньев.

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