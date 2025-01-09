Женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на учет по собственному желанию.

Верховная Рада Украины приняла закон об особенностях постановки граждан Украины на воинский учет призывников во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Рада проголосовала №12076 "Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" относительно медицинского учета при подготовке призывников. За в целом - 298", - написал он.

Железняк отметил, что в законе прошла важная правка, согласно которой женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на воинский учет призывников по собственному желанию.

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Законом, согласно сравнительной таблице ко второму чтению, в частности устанавливается, что перед направлением для прохождения практических занятий БЗВП граждане Украины, кроме курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, курсантов высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, полицейских во время прохождения первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, проходят

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, осенью Кабинет министров Украины внес в ВР законопроект, согласно которомуграждане Украины мужского пола в 17 лет должны стать на учет призывников одним из двух путей.

Законопроектом №12076 предлагалось установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Это происходит путем прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста; личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов.

Уважительными причинами не прохождения электронной идентификации и/или неприбытия в ТЦК и СП являются, в частности болезнь гражданина и проживания (пребывания) во время действия особого периода на временно оккупированной Россией территории Украины, где ведутся боевые действия.

В то же время устанавливается, что граждане, которые не стали на воинский учет призывников в необходимый период, берутся на воинский учет призывников только после личного прибытия в ТЦК и СП с одновременным привлечением к ответственности согласно закону, при условии достижения ими 18 летнего возраста, кроме случаев, которые считаются уважительными причинами.

Как известно, в Кодексе Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 25 тыс. 500 грн).

Среди прочего, законопроектом предлагается установить, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и которые изъявили желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению берутся на воинский учет призывников. После прохождения базовой военной службы уволенные с военной службы женщины берутся на воинский учет военнообязанных.

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