Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий - командующий ВМС Украины

Командующий Военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа подчеркнул, что Россия постоянно демонстрирует готовность к применению своих войск.

Командующий Военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа отмечает, что введенные против Российской Федерации международным сообществом санкции не привели к отказу Россией захватить украинские территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Неижпапа сказал во время телефонного брифинга о начале проведения международных военных учений Sea Breeze - 2020, отвечая на вопрос, насколько реальна угроза наступления России на материковую часть Украины с оккупированного Крыма.

"Война с Российской Федерацией у нас продолжается с 2014 года. Военно-морские силы первыми встретили это в Крыму. К сожалению, те санкции, которые сейчас осуществляются Европейским Союзом и Соединенными Штатами, еще не (достигли) полного успеха, и Российская Федерация не отказалась от своих намерений", - сказал Неижпапа.

По его словам, корабли Черноморского флота РФ достаточно активны в Черном море, в частности вблизи месторождений газа. Также в Азовском море размещаются корабли ФСБ России и российские военные корабли осуществляют контроль за судоходством в Керченском проливе.

"Россия показывает всем, что Азовское и Черное море - это ее зона влияния, постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил", - подчеркнул Неижпапа.

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В свою очередь командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк во время телефонного брифинга ушел от ответа о возможной угрозе вторжения РФ с Крыма, однако высказал мнение, что Россия не является доминирующей страной в Черном море.

"Я не думаю, что Россия занимает доминирующее положение в Черном море. Это международные воды. Военно-морские силы США действуют там, как и ВМС многих других стран, мирным путем", - сказал Блэк.

В частности, он напомнил, что ВМС различных стран проводят в Черном море военные учения.

Блэк добавил, что все придерживаются положений международного морского права и Конвенции Монтрё.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 20 июля, начинаются международные военные учения Sea Breeze 2020. Накануне американский эсминец USS Porter направился к Черному морю. В учениях также примут участие самолеты ВМС США P-8.

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