В Украине стартуют международные военные учения Sea Breeze 2020

Накануне американский эсминец USS Porter направился к Черному морю для участия в учениях.

В Украине сегодня начинаются международные военные учения Sea Breeze 2020.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.

Накануне для участия в учениях к Черному морю направился американский эсминецUSS Porter.

"Возвращение Porter в Черное море подтверждает приверженность шестого флота США и ВМС США к нашим союзникам и партнерам по НАТО", - сказал командующий шестым флотом США вице-адмирал Джейн Блэк.

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По его словам, в учениях примут участие дополнительные самолеты ВМС США P-8 из патрульной эскадрильи VP (47).

Ранее стало известно, что в этом году из-за пандемии учения Sea Breeze будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации. Основное внимание во время учений будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и т.п.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Sea Breeze примут участие 2 тыс. военных из восьми стран, в том числе 27 кораблей и 19 самолетов.

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