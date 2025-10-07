Дипломат рассказал, как Украина будет взаимодействовать с США в случае получения ракет Tomahawk.

Если президент США Дональд Трамп примет положительное решение о передаче Украине ракет Tomahawk, то тем самым нанесет политический удар по российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом в интервью Radio NV рассказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

По его словам, сейчас даже разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk играют роль политического удара. Он сказал, что удар может быть буквальный, ракетный, а может быть и политический.

Он также назвал разговоры о поставках новых видов оружия политическим сигналом. В то же время предупредил, что в реальности будет технически непросто организовать применение Украиной этих ракет.

"Tomahawk - это, скорее, символическая история. Я не исключаю каких-то реальных решений, но, во-первых, они технически и милитаристски непростые. Tomahawk не запускается как дрон. Он требует соответствующей инфраструктуры, технического обслуживания, требует, скорее всего, американцев, которые будут непосредственно нам в этом помогать. И со всем этим нужно разобраться", - сказал Климкин.

Он добавил, что если США по решению президента Трампа и поставят Украине несколько ракет, то это все равно будет средством политического, а не милитаристского давления.

"Мы будем вынуждены согласовывать использование каждой из них. Причем согласовывать не на милитарном уровне, а на политическом, с американцами. Это, конечно, будет усложнять всю процедуру", - рассказал экс-министр.

В то же время Климкин говорит, что сам факт разговора о ракетах Tomahawk означает изменение риторики. Это означает, что способы давления на Россию все же могут быть.

"Скорее, это отражение изменения ментальности. И Трамп говорит: "Окей, я готов подождать, если Путин не готов на какие-то реальные переговоры, но если это время не будет использовано для того, чтобы понять, что серьезные переговоры важны, тогда, возможно, [будет] также и рост давления на Россию", - пояснил дипломат.

Шансы Украины получить ракет Tomahawk - что известно

Напомним, что Дональд Трамп намекнул журналистам, что он все же решил передать Украине эти ракеты. Он сказал, что почти определился, но хочет понять, как Украина планирует их применять.

Однако, по мнению эксперта Ивана Ступака пока Дональд Трамп не спешит с передачей ракет Украине. Он отметил, что США производят небольшое количество таких ракет, по сравнению с тем количеством, которое запускает по Украине Россия. К тому же Россия пытается размыть вопрос манипуляциями о том, что это якобы испортит отношения РФ и США.

В то же время, как оценивает военный аналитик Майкл Кларк, даже небольшое количество таких ракет способно изменить ход войны. Он напомнил, что эти ракеты хорошо проявили себя во время войны США в Персидском заливе.

