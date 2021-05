По мнению профильного комитета, этот закон позволит наказать тех, кто на Донбассе пытал, убивал украинских военных и гражданских лиц.

Верховная Рада Украины приняла закон о наказании за военные преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" (регистрационный номер 2689) проголосовали 248 народных депутатов.

Данным законом предусмотрено наказание за преступления против человечности, военные преступления, преступления агрессии и геноцид, то есть, речь идет о преступлениях, которые больше всего совершаются на оккупированных территориях.

Данным законом вводится в правовой системе Украины понятие преступления против человечности и создается каталог военных преступлений, по которому смогут работать прокуроры и судьи.

Законом предусмотрено, что на преступления против человечности, военные преступления, преступления агрессии и геноцид не распространяется срок давности и за них не предусмотрено применение амнистии.

Законом вводится принцип универсальной юрисдикции в отношении преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, то есть, такого действия законодательства об уголовной ответственности, которая не связана с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого или потерпевшего или вредом национальным интересам государства.

Также УК дополняется статьей об уголовной ответственности военных командиров, других лиц, которые фактически действуют как военные командиры, и других начальников, которая предусматривает имплементацию института командной ответственности (responsibility of commanders and other superiors), регламентированного статьей 28 Римского статута Международного уголовного суда, подписанного Украиной.

Среди прочего, предусматривается приведение терминологии, применяемой в статье УКУ о публичных призывах к акту агрессии или вооруженному конфликту немеждународного характера, в соответствие с требованиями международного гуманитарного права и изменениями минимального предела наказания за это преступление.

УКУ также дополняется статьями относительно военных преступлений в отношении лица; военных преступлений против собственности; военных преступлений, которые заключаются в применении запрещенных методов и средств ведения войны; военных преступлений против гуманитарных операций и использования символов; военных преступлений против подвижных и неподвижных ценностей, строений и центров, находящихся под защитой международного гуманитарного права.

Кроме того, законом вносятся изменения в УКУ, которыми предусмотрено, что публичные призывы к совершению акта агрессии или развязывания вооруженного конфликта немеждународного характера, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения или распространение таких материалов - наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский отметил, что этот закон позволит наказать тех, кто на Донбассе пытал, убивал украинских военнослужащих и гражданских лиц.

