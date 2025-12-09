Зеленский: Смогу и на последней встрече с Путиным подтвердить слова о Крыме и НАТО

В то же время, пока Украина не имеет достаточной поддержки для возвращения Крыма и вступления в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил что Украина стремится приобрести членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) и вернуть Крым в состав Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в комментарии журналистам.

В частности, глава государства ответил, соответствует ли действительности заявление президента США Дональда Трампа о нем, что якобы он на первой встрече с Владимиром Путиным заявил о желании вернуть оккупированный Крым и о вступлении Украины в НАТО.

"Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО. На мой взгляд, это справедливо. Но мы точно знаем, что ни Соединенные Штаты Америки, ни еще несколько стран, если быть откровенными, не видят пока что Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, относительно Крыма, Зеленский признал, что "у нас нет сил вернуть абсолютно наш украинский полуостров Крым":

"И, может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю - что я был прав. И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого. Но я это сказал на первой встрече. Думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным".

Что Трамп сказал об Украине и НАТО

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Зеленский во время первой встречи с Путиным сказал о желании вернуть Крым и о членстве Украины в НАТО.

