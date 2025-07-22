Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Долгое время НАБУ было "священной коровой", которую нельзя было не то, что критиковать, а даже публично высказывать сомнения относительно их эффективности. Сразу набегал шакалий экспресс профессиональных антикоррупционеров.

НАБУ было образовано в 2014 году как структурный маяк для дальнейшей финансовой помощи Украине. Давайте откровенно - это было ключевое условие МВФ, который требовал "независимое антикоррупционное агентство с широкими полномочиями расследования". Поэтому закон "О НАБУ" Верховная Рада приняла в октябре 2014-го. После этого Кабмин получил шесть месяцев на создание нового антикоррупционного органа - начало работы НАБУ стартовало 16 апреля 2015 года.

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Тогда Украина выполнила главные требования МВФ, и последний запустил программу Extended Fund Facility (EFF) на четыре года общей суммой 17,5 миллиарда долларов. Первый транш в 5 миллиардов долларов был получен в тот же день, а второй - 1,7 миллиарда долларов в июле 2015 года. Условием продолжения выплат было, в частности, эффективное функционирование НАБУ...

С 2015 по 2024 год на содержание Бюро государство потратило примерно 9 миллиардов гривен (и это только по прямым бюджетным назначениям). Но оправдало ли себя такое финансирование? Лично я считаю, что нет.

Со времен Артема Сытника я методично и часто критиковал НАБУ за отсутствие результатов и чрезмерные бюджеты на содержание.

НАБУ боролось за лидерство и определяющую роль в антикоррупционной архитектуре, доило бюджет и доноров, формировало пулы профессиональных медийных антикоррупционеров и на выходе - НОЛЬ! доведенных до посадок коррупционеров ТОП-уровня.

К примеру, в отчете, который в НАБУ назвали едва ли не "победным", указывается, что количество подозреваемых в секторе обороны уменьшилось с 25 (9,7% подозреваемых) в 2023 году до 7 (3% подозреваемых) в 2024 году. А количество обвиняемых в секторе обороны - с 19 (8% обвиняемых) в 2023 году до 15 (6% обвиняемых) в 2024-м.

Количество сообщений о подозрении, врученных высокопоставленным чиновникам правоохранительных и регуляторных органов, в разгар полномасштабной войны - в 2023 году - составило 0 (!) и 1 в 2024 году (с января по август 2024 года). А подозрения старшим офицерам ВСУ, СБУ, ГПСУ, Нацгвардии с 1 (2023 года) сократилась до 0 (январь-август 2024).

Что НАБУ сделало, так это на время снизило остроту показательной коррупции, когда чиновники грабили страну, не скрываясь. Опять же, на некоторое время. Потому что потом "забили" и на НАБУ.

Существующая антикоррупционная архитектура оказалась в целом неэффективной.

Поэтому я не поднимаю вселенский плач по законопроекту №12414, и не "прячу" борьбу с коррупцией или евроинтеграцию. Ведь США и ЕС все равно будут требовать прозрачности и повышения эффективности использования помощи. Этой власти придется все равно выстраивать механизмы и искать приемлемый дизайн для антикоррупционной инфраструктуры.