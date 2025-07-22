В доме подозреваемого в работе на ФСБ нардепа нашли материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию.

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время следственных действий на месте жительства подозреваемого в работе на ФСБ РФ нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию. В частности, были изъяты документы негласной слежки за фигурантами уголовных производств, которые расследует антикоррупционное Бюро, а также десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ.

В СБУ добавили, что среди персональных карточек были и данные на одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Бюро Руслана Магамедрасулова, который, по материалам следствия, имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ.

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Также там содержалась анкета бывшего детектива НАБУ Тимура Аршавина, который в 2024 году сбежал из Украины вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался.

Обыски у детективов НАБУ: что известно

Накануне СБУ вместе с Офисом Генпрокурора провели обыски у детективов НАБУ. По данным Службы безопасности, целью спецоперации была нейтрализация российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Впоследствии стало известно, что нардепу Христенко, который с начала полномасштабного вторжения покинул территорию Украины, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного Кодекса Украины.

По данным следствия, ФСБ РФ завербовала его еще при президентстве Виктора Януковича. Христенко был связным погибшего от взрыва в Москве коллаборациониста Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский) и имеет тесные контакты с резидентом ФСБ и "смотрящим" за "ДНР" Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский).

Согласно материалам дела, Федор Христенко находится в тесных отношениях с представителями руководства НАБУ, в том числе с одним из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Русланом Магамедрасуловим, которого СБУ задержала вчера по подозрению в ведении бизнеса с РФ и контактах с россиянами.

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