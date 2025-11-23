Сегодня дипломаты будут работать над "мирным планом".

Представители Украины, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании сегодня встречаются в Швейцарии для обсуждения плана из 28-пунктов, который США представили как проект завершения войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Уже сегодня наши советники будут работать в Швейцарии с представителями Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании. Но параллельно с дипломатическим треком должны делать все, чтобы усилить нашу защиту от таких подлых российских ударов", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, очень важно ускорять реализацию всех договоренностей с партнерами по системам и ракетам к ПВО.

Отдельно президент отметил, что вчера вечером завершились поисково-спасательные работы в Тернополе, на месте попадания российской ракеты в жилой дом.

"Четверо суток непрерывно работали спасатели. В результате этого российского преступления погибли 33 человека, среди них шесть детей. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, шестеро до сих пор считаются без вести пропавшими", - сообщил Зеленский.

В то же время, он добавил, что продолжаются аварийные работы в Днепре, на месте попадания российского дрона возле многоэтажки. Известно, что 14 человек пострадали от удара, среди них ребенок.

Также в Никополе россияне ударили FPV-дроном, в результате чего травмировали двух детей и женщину.

По словам главы государства, в течение всей недели российские захватчики запустили более 1050 ударных дронов, почти 1000 управляемых авиационных бомб и более 60 ракет различных типов.

Мирный план для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, 20 ноября США передали Украине видение относительно мирного плана завершения войны из 28-ми пунктов. Суть этих пунктов созвучна с российскими требованиями капитуляции Украины. Украина должна дать ответ Вашингтону по плану до следующего четверга, когда в США будут отмечать День благодарения.

22 ноября Зеленский утвердил состав делегации Украины для консультаций с международными партнерами по окончанию войны. В состав делегации для консультаций вошли 9 высокопоставленных чиновников. Делегацию Украины возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.

Ведущие европейские стране согласовали свои позиции по "плану" от Трампа и прислали американцам свою существенно переработанную версию.

