Очередная информационная атака заходит в украинское пространство как нож в масло. Ну, а как же? Там же про "мирный план" (очевидно, всех интересует), да еще и в американских влиятельных медиа (не в украинских же!), со ссылкой на известные фамилии (и ничего, что предыстория роли некоторых из этих персонажей сомнительна)...

Параллельно российские технологи разносят тезисы очередного ИПСО о "фронт обороны развалился", "украинское общество уже поддержит что угодно", "европейские партнеры больше не будут поддерживать Украину", "президента Украины, на фоне коррупционного скандала, принудят к капитуляции на российских условиях"...

Все пропало? Не думаю.

Конечно, какой-то очередной "план мира" действительно ходит по рукам, но, судя по всему, это - компиляция из предыдущих российских "хотелок". При этом реалистичных предложений (да и реальных факторов для выхода из широкомасштабной войны) пока так и нет.

Видео дня

Если бы это был окончательный "план Трампа", то он поручил бы поставить в известность хотя бы привлеченных к этому делу конгрессменов и ключевые европейские столицы (чего очевидно не сделано). В США просто наконец-то более конкретно распределили роли и шаги.

Поэтому не паникуйте. Пока - это "план Дмитриева - Виткоффа", который сейчас не имеет шансов на реализацию.

Это - действительно начало выстраивания определенных рамок "компромиссов" на будущее со стороны США.

А цели России здесь очевидны: имитировать переговоры о мире, уменьшить возможности поддержки Украины партнерами и, по возможности, избегать увеличения санкционного давления на российскую экономику и бюджет войны и продолжать терроризировать мирных граждан Украины, склоняя их к капитуляции...

При этом, россияне уже сейчас используют ситуацию как ИПСО, "подкрепляя" очередной "мирный план" целенаправленным убийством ракетами украинских женщин и детей, чтобы вынудить народ к капитуляции... Ну, и разгон темы: "это Америка специально сделала коррупционный скандал под такой план капитуляции Украины, чтобы давить на Владимира Зеленского" звучит, как минимум сомнительно, если вспомнить, когда начинались закулисные процессы вокруг расследования НАБУ.

Очевидно, и из этого "мирного плана" будет, скорее всего, пшик.

Но нам снова надо возвращать к реалиям практику "ничего об Украине без Украины" и также все-таки серьезно поработать над своим реалистичным планом выхода из широкомасштабной войны

Координируя позиции с европейскими партнерами, США, Канадой, Японией, Республикой Корея, Австралией и другими ключевыми странами, которые не прекращают ресурсную (оружие, финансы) поддержку Украины.