Европа обеспокоена, что предоставление России территориальных уступок, будет считаться поощрением агрессии, а вот Белый дом оптимизмом относится к новому плану.

Так называемый мирный план из 28 пунктов, разработанный при участии РФ, это последняя попытка Белого дома положить конец войне россиян против Украины.

Как пишет издание Politico, Украина и Европа вчера пытались понять условия мирного предложения администрации президента США Дональда Трампа. Издание отметило, что сюзники опасались, что "мирный план" означает, что США могут уступить требованиям Кремля.

Почему Европа в замешательстве

"Европейские и американские официальные лица заявили, что многие аспекты плана остаются неясными, включая вопрос с НАТО и возможные территориальные уступки Украины", - написало издание.

По словам источника издания, знакомого с ситуацией, усилия спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа по созданию плана начались в конце прошлого месяца, когда он встретился со спецпредставителем РФ Кириллом Дмитриевым в Майами.

Украинские и европейские официальные лица были ошеломлены, когда существование плана Уиткоффа стало достоянием общественности.

"Это было особенно болезненно, поскольку, по их мнению, Трамп наконец начал осознавать неискренность Путина в достижении соглашения", - рассказал еще один источник, знакомый с ситуацией.

План из 28 пунктов в его нынешнем виде потребует от Украины значительных уступок, включая ограничения на военные нужды и отказ от территорий. Однако источник подчеркнул, что положения плана остаются предметом переговоров.

Всплыл вопрос НАТО

"Один из вопросов, над которыми размышляют официальные лица США, это вопрос о том, стоит ли упоминать НАТО и как это сделать", - сообщил источник.

Издание акцентировало, что об обсуждении вопроса НАТО ранее не сообщалось.

"Украина стремится к членству в НАТО как к гарантии безопасности от будущего российского вторжения. Хотя некоторые европейские страны поддерживают эту идею, США отвергают ее, а Москва давно требует от Киева не вступать в альянс, рассматривая это как угрозу", - напомнило о ситуации издание.

Чем еще обеспокоена Европа

В добавок, европейские союзники также обеспокоены предоставлением России территориальных уступок, которые являются поощрением агрессии Москвы и создают тревожный прецедент.

"Нас об этом не информировали", - прокомментировал министр иностранных дел Германии Йохан Вадепуль.

"Все международные партнеры продолжают прилагать усилия, чтобы наконец усадить президента Путина за стол переговоров. Мы, естественно, поддерживаем все, что способствует этому. Мы сосредоточены на поддержке Украины и тем самым четко даем Путину понять, что альтернативы переговорному процессу нет", - подчеркнул Вадепуль.

При этом Белый дом с оптимизмом относится к новому плану: один высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что рамочный документ о прекращении войны может быть согласован всеми сторонами к концу месяца, а то и "уже на этой неделе". Другой представитель Белого дома заявил, что обеим сторонам необходимо проявить гибкость.

Украина публично не комментировала этот план.

Также издание, ссылаясь на источник, указало, что О Лондон также не был проинформирован о разработке плана, несмотря на тесные отношения советника по нацбезопасности Джонатана Пауэлла с Уиткоффом.

Почему Европа не доверяет Уиткоффу

При этом издание акцентировало, что европейские и украинские официальные лица уже давно с опаской относятся к подходу Уиткоффа к войне. Они считают его тихие консультации с Россией примером того, как эта страна вводила его в заблуждение относительно характера войны и истинных целей Путина.

"Россияне четко определили Уиткоффа как человека, готового продвигать их интересы. С европейцами по этому поводу не консультировались. Но в Белом доме есть группа, которая уже некоторое время считает европейцев "спойлерами" мирного процесса, так что, в некотором смысле, это неудивительно", - высказал мнение один из военных чиновников ЕС.

"Мирный план" США и РФ по Украине

О подготовке некоего мирного плана стало известно вчера. Он якобы состоит из 28 пунктов. Позже СМИ начали публиковать детали этого плана, которые в целом сводились к тому, что Украине придется отдать России Донбасс, сократит численность ВСУ, ограничить поставки западного оружия.

Также обращалось внимание на то, что этот так называемый мирный план готовился в тайне, без участия европейских и украинских представителей. Но при этом Белый дом консультировался с Кремлем.

