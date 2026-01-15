Трамп заявил, что в затягивании войны в Украине виноват Зеленский, а не Путин

Трамп заявил, что Путин якобы готов заключить соглашение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Украина, а не Россия, препятствует заключению потенциального мирного соглашения. В интервью Reuters он заявил, что лидер РФ Владимир Путин якобы готов завершить войну.

"Я думаю, он готов заключить сделку", – сказал Трамп о Путине. "Я думаю, Украина менее готова заключить сделку".

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не смогли завершить крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

"Мы должны убедить президента Зеленского поддержать это", – сказал он.

На вопрос о том, почему, по его мнению, украинский президент затягивает переговоры, Трамп не стал вдаваться в подробности, сказав лишь: "Я просто думаю, что ему, знаете ли, трудно добиться своего".

Кроме того, Трамп заявил Reuters, что ему ничего не известно о потенциальной предстоящей поездке Виткоффа и Кушнера в Москву, о которой ранее в среду сообщило агентство Bloomberg.

На вопрос, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, на следующей неделе, Трамп ответил утвердительно, но намекнул, что никаких планов пока нет.

"Я бы встретился, если он будет там", – сказал Трамп. "Я буду там".

Как писал УНИАН, посланники Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – планируют в ближайшее время новую поездку в Москву для переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине.

Также ранее сообщалось, что на встрече в Давосе Зеленский и Трамп должны заключить соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

При этом президент Зеленский заявлял, что Украина надеется получить ответ России на мирный план из 20 пунктов до конца этого месяца.

