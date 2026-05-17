Что означали слова Путина о конце войны: политолог объяснил, действительно ли мир близок

9 мая Путин заявил, что "дело с украинским конфликтом близится к завершению".

Несмотря на заявление Владимира Путина о скором завершении войны, на самом деле конфликт продлится еще долго, поскольку Кремль не собирается идти на компромисс. Такое мнение в интервью "24 каналу" высказал политический аналитик, профессор международной политики Бирмингемского университета (Великобритания) Лукас Скотт.

По его убеждению, ажиотаж в СМИ, вызванный заявлением Путина о якобы близком мире, не соответствует реальному значению сказанного. Скотт подчеркнул, что российский диктатор прямо не говорил о достигнутой победе или договоренности об окончательном прекращении огня.

Эксперт подчеркивает, что фраза об окончании войны прозвучала в конце 45-минутного выступления и не была ключевой частью речи.

Видео дня

"Многие россияне устали от вторжения и хотят, чтобы все это закончилось. Поэтому логично, что Путин говорит, что скоро все закончится", – говорит профессор.

По мнению аналитика, слова российского диктатора вовсе не означают, что Кремль готов к реальному компромиссу. Вероятно, Путин имел в виду, что американцы надавят на Украину и заставят ее капитулировать, считает Лукас Скотт.

"И это интересно, потому что мы находимся в моменте, когда переговоры между Украиной, Россией и США зашли в тупик. Но почему-то российская сторона утверждает, что сможет добиться от Вашингтона давления на Киев на своих условиях. Это гораздо более важный вывод, потому что он показывает, как ведут себя россияне", – говорит эксперт.

Подводя итог сказанному, профессор политологии выразил убеждение, что война в Украине не закончится в ближайшее время. По его мнению, Путин и дальше будет пытаться захватить Украину.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, по данным журналистов, во время последнего телефонного разговора Путин сообщил Трампу, что в этом году мирного соглашения с Украиной ждать не стоит. Российские генералы убедили диктатора, что к зиме Россия полностью оккупирует Донбасс.

Между тем американские аналитики прогнозируют, что война в Украине закончится по "финскому" сценарию. То есть страна потеряет часть территорий и будет вынуждена объявить о военном нейтралитете, но сохранит внутренний суверенитет и экономические связи с Западом.

Вас также могут заинтересовать новости: