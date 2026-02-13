Путин, видимо, утратил интерес к дальнейшиим переговорам: дипломат указал на признак этого

Если переговорную групу РФ будет возглавлять Мединский, прогресса ожидать не следует.

Возвращение в переговорный процесс помощника президента РФ Владимира Мединского указывает на то, что Кремль не заинтересован в дальнейших мирных переговорах с Украиной. Такое мнение в комментарии DW высказал экс-посол США в Москве Майкл Макфол.

"Я был разочарован услышать это. На мой взгляд, господин Мединский - не серьезный переговорщик. Он уже был им раньше и не достиг никакого результата. Его возвращение говорит мне, что Путин несерьезно относится к этим переговорам", – заявил дипломат.

Макфол также неодобрительно высказался о возможном давлении США на Украину ради скорого мира, о чем писали ранее западные СМИ.

Видео дня

"Давление на Украину - не мудро с точки зрения национальных интересов США. Почему мы всегда давим на Украину и никогда - на Путина? США должны больше давить на Россию. Больше оружия Украине и больше санкций против России", - отметил он

Переговоры с РФ: последние новости

Как писал УНИАН, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил о проведении нового раунда мирных переговоров с Украиной 17–18 февраля в Женеве. Встреча пройдёт в трёхстороннем формате с участием делегаций России, США и Украины. Российскую сторону возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Украинская сторона подтвердила подготовку к переговорам. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о предварительном составе делегации, в которую вошли он сам, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий – команда охватывает военную, политическую и аспекты безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: