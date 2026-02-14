В Женеве состоятся два раунда переговоров относительно Украины и Ирана, - Reuters

Такие переговоры должны состояться 17 февраля.

Два раунда дипломатических переговоров относительно Украины и Ирана состоятся во вторник в Женеве. Об этом сообщил источник Reuters, знакомый с этим вопросом.

По словам собеседника, американская делегация, в состав которой входят посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, встретится с иранской стороной утром 17 февраля. Также представители Омана будут присутствовать и выступать посредниками в контактах между США и Ираном.

После чего Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины во второй половине дня, добавил источник.

"Президент Дональд Трамп оказывает давление на иранское правительство после жестокого подавления протестов и сосредоточил в регионе значительные силы ВМС США. Он также пытается склонить Украину и Россию к заключению соглашения о прекращении четырехлетней оккупации Украины Москвой", - напомнили в Reuters.

Ранее народный депутат Роман Костенко заявил, что сейчас переговоры о прекращении войны невыгодны Украине. По его словам, "если мы продержимся до весны, то это уже будет совсем другой расклад", ведь "уже не будет такого давления".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщал, что США предлагают России и Украине завершить войну до лета. Он пояснил, что у американцев позже в этом году наверняка просто будет другой приоритет - промежуточные выборы в Конгресс.

"И мы с вами понимаем, что все свое время они будут отдавать именно внутренним процессам - выборам, изменению настроений в их обществе. Выборы для них точно важнее. Не будем наивными. И они говорят, что они хотят все сделать до июня. И они будут делать все, чтобы война так и закончилась. И хотят четкий график всех событий", - сказал глава государства.

