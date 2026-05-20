Петер Мадьяр поддержал право Украины защищаться 'всеми способами'

Украина имеет полное право защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии всеми доступными средствами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает Clash Report.

"Украина является жертвой агрессии и имеет право всеми возможными способами защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Важно помнить, что ее независимость и границы были гарантированы международными соглашениями, среди которых и Будапештский меморандум", – подчеркнул Мадьяр.

Он также призвал международное сообщество приложить максимум усилий для достижения справедливого и долгосрочного мира. И подчеркнул, что война уже привела к огромным человеческим потерям – погибли сотни тысяч военных и мирных жителей.

По словам политика, мир должен сосредоточиться на создании реальных гарантий безопасности, которые обеспечат стабильный мир для Украины в будущем.

Отношения Украины с Венгрией

Ранее УНИАН писал, что Мадьяр анонсировал встречу с Зеленским в Береговом Закарпатской области после завершения украинско-венгерских консультаций. По его словам, Венгрия даст согласие на открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз после того, как будут урегулированы вопросы, касающиеся венгерского меньшинства в Закарпатье.

Напомним, что после первого заседания нового венгерского правительства Мадьяр осудил российскую массированную атаку на Украину 13 мая, в частности на Закарпатскую область. Он отметил, что глава МИД Венгрии вызвала российского посла на встречу 14 мая в 11:30 в связи с атакой дронов. Пострадавшим от удара страна обязалась оказать помощь.

